Massive Suites
|Price per passenger from…
|Code
|Name
|Generic Category
|Solo Per Pax Pricing
|Doubles Per Pax Pricing
|Triples Per Pax Pricing
|Quads Per Pax Pricing
|SM
|Massive Suite
|Suite
|Call For Pricing Details
|Call For Details
|Call For Details
|Call For Details
|SF
|Fab Suite
|Suite
|Call For Pricing Details
|Call For Details
|Call For Details
|Call For Details
|SP
|Posh Suite
|Suite
|Call For Pricing Details
|Call For Details
|Call For Details
|Call For Details
|SG
|Gorgeous Suite
|Suite
|Call For Pricing Details
|Call For Details
|Call For Details
|Call For Details
Rockstar Suites
|Price per passenger from…
|Code
|Name
|Generic Category
|Solo Per Pax Pricing
|Doubles Per Pax Pricing
|Triples Per Pax Pricing
|Quads Per Pax Pricing
|SB
|Brilliant Suite
|Suite
|$13,000.00
|N/A
|N/A
|$3,250.00
|SCE
|Cheeky Corner Suite – Even Bigger Terrace
|Suite
|$11,500.00
|$5,750.00
|N/A
|N/A
|SCP
|Cheeky Corner Suite – Pretty Big Terrace
|Suite
|$11,500.00
|$5,750.00
|N/A
|N/A
|SAB
|Sweet Aft Suite – Biggest Terrace
|Suite
|$11,500.00
|$5,750.00
|N/A
|N/A
|SAE
|Sweet Aft Suite – Even Bigger Terrace
|Suite
|$11,500.00
|$5,750.00
|N/A
|N/A
|SAP
|Sweet Aft Suite – Pretty Big Terrace
|Suite
|$11,500.00
|$5,750.00
|N/A
|N/A
|SS
|Seriously Suite
|Suite
|$11,500.00
|$5,750.00
|N/A
|N/A
Sea Terraces
|Price per passenger from…
|Code
|Name
|Generic Category
|Solo Per Pax Pricing
|Doubles Per Pax Pricing
|Triples Per Pax Pricing
|Quads Per Pax Pricing
|TX
|XL Sea Terrace
|Balcony
|$8,770.00
|$4,385.00
|$3,470.00
|N/A
|TC
|Central Sea Terrace
|Balcony
|$8,370.00
|$4,185.00
|$3,350.00
|N/A
|TR
|Sea Terrace
|Balcony
|$8,270.00
|$4,135.00
|$3,300.00
|$2,750.00
|TRMM
|Sea Terrace
|Balcony
|$8,370.00
|$4,185.00
|SOLD OUT
|N/A
|TL
|Limited View Sea Terrace
|Balcony
|N/A
|N/A
|$3,300.00
|SOLD OUT
Sea Views
|Price per passenger from…
|Code
|Name
|Generic Category
|Solo Per Pax Pricing
|Doubles Per Pax Pricing
|Triples Per Pax Pricing
|Quads Per Pax Pricing
|VW
|Sea View
|Ocean View
|SOLD OUT
|SOLD OUT
|SOLD OUT
|N/A
Insider Cabins
|Price per passenger from…
|Code
|Name
|Generic Category
|Solo Per Pax Pricing
|Doubles Per Pax Pricing
|Triples Per Pax Pricing
|Quads Per Pax Pricing
|IN
|Insider
|Interior
|SOLD OUT
|SOLD OUT
|SOLD OUT
|N/A
|I4
|Social Insider
|Interior
|SOLD OUT
|N/A
|N/A
|SOLD OUT
*All itineraries, dates and times, vessel, ports, artists, performers, appearances, locations, etc. are subject to change without notice.
**Consult with your accountant or preparer regarding the tax-deductible donation.